Le Maroc au Salon international du Tourisme en Ukraine

Au premier jour du Salon, le pavillon marocain a connu l’affluence d’un public nombreux venu découvrir les potentialités touristiques du Royaume, allant du balnéaire au cultural, en passant par le tourisme rural, le tourisme sportif et les différents produits de niche (golf, randonnées).

La 25ème édition du Salon international de voyage et de tourisme s’est ouverte, ce mercredi 27 Mars, à Kiev avec la participation du Maroc.

Ce Salon de deux jours connaît la participation de 300 tours opérateurs et de professionnels de tourisme représentant 23 pays. Il offre un cadre de rencontres et d’affaires entre professionnels du secteur pour la promotion de leurs produits et la prospection de nouveaux marchés.

Au centre du salon, se trouve le stand marocain aménagé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), sur une superficie de 18 m2. Il présente une palette de produits de voyagistes marocains, notamment le tourisme d’affaires et les prestations hôtelières. Il met en valeur la beauté des sites naturels du Royaume et le charme de ses villes. Le Stand propose des documents sur les offres touristiques et des publications évoquant les attraits des circuits touristiques marocains.

(Avec MAP)