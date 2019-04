La ligne ferroviaire reliant Oujda à Bouarfa va être relancée

Le ministère du Tourisme, l’ONCF et le Conseil de la région de l’Oriental relancent le « train Oriental Express ». Une convention de partenariat a été signée dans ce sens, ce Lundi 1er Avril, en présence notamment de l’Agence pour la promotion et le développement de l’Oriental ainsi que d’autres partenaires.

La ligne ferroviaire reliant Oujda à Bouarfa permet des escales dans plusieurs localités, dont Tendrara, Beni Oukil ou Aïn Benimathar. Elle offre aux passagers l’occasion de découvrir l’espace désertique de l’Oriental. Cette ligne a été construite entre 1925 et 1931 pour transporter troupes et minerais. Aujourd’hui, elle ambitionne d’attirer des touristes marocains et étrangers et de dynamiser l’activité économique de toute une région.