La 1ère fédération régionale de tourisme verra le jour, vendredi prochain

Initiées par la Confédération nationale du tourisme (CNT), les FRT ont été finalement lancées à Marrakech. Cette démarche vise à contribuer au développement économique et social des régions, à renforcer leur attractivité et à mobiliser les acteurs locaux. La FRT est constituée de différentes Associations professionnelles régionales. C’est une entité interne de la CNT, dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie de gestion, basée sur l’orientation générale de la CNT. Toutes les associations régionales liées au tourisme, à savoir, les Hôteliers, les Riads et maisons d’hôtes, les agences de voyages, les transporteurs touristiques, les loueurs de voitures, les guides et les golfs de la région Marrakech-Safi, ont adhéré à la création de la FRT de la Région Marrakech-Safi et examineront la création des statuts. Son assemblée générale constitutive a été convoquée Vendredi 21 Juin 2019.