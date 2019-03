Dotation touristique supplémentaire : comment en bénéficier ?

Ce nouveau service lancé, en collaboration avec la Direction générale des impôts (DGI), intervient suite à la revue à la hausse de la dotation touristique à 45 000 dirhams en plus de la possibilité de bénéficier d’une dotation touristique supplémentaire d’un montant équivalent à 10% de l’impôt sur le revenu dans la limite de 55 000 dirhams, soit un plafond total de 100 000 dirhams par personne et par an, indique un communiqué de l’Office des changes.

La démarche d’utilisation de ce service se veut simple et pratique.

En effet, le requérant se connecte à la plateforme de l’Office des changes (disponible sur son site web), renseigne les champs figurant sur le formulaire. Un code unique est généré automatiquement et se présente, ensuite, au point de change de son choix (banque, bureau de change ou établissement de paiement), muni du document contenant le code unique pour activation de son droit, explique le communiqué.

Les citoyens disposant déjà d’un document justifiant le paiement de l’impôt sur le revenu, délivré par une Administration marocaine, n’auront pas besoin d’utiliser le service en ligne susmentionné. Ils peuvent bénéficier du supplément de la dotation touristique directement auprès des points de change sur présentation dudit document, fait savoir l’Office des changes.

Les modalités de fonctionnement de ce service sont précisées dans le guide d’utilisation « Dotation Touristique Supplémentaire » consultable et téléchargeable sur le portail internet de l’Office des Changes.

