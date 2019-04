Congrès Africain du tourisme médical : le Maroc présent à Tunis, du 3 au 5 avril prochain

Une vingtaine de délégations des pays arabes et africains prendront part à cette manifestation médicale africaine dédiée à la santé et au tourisme médical.

Ce congrès se présente comme une plateforme pour développer les échanges et le partenariat dans toutes les branches des secteurs de la santé et du tourisme : des rendez-vous B toB, des workshops, des ateliers et des conférences avec des décideurs africains, arabes et tunisiens et des spécialistes du métier sont prévus pendant ces 3 jours.

Plusieurs thématiques seront débattues lors de ce congrès , dont :

– « Challenge du gouvernement face aux investissements et exportation des services de santé »,

– « Une nouvelle ère dans le tourisme médical : serait-ce la décennie de l’Afrique? »

– « Créer une destination de santé de choix, en utilisant et en transformant les services locaux »,

– « Opportunités pour les investisseurs, partenaires et entrepreneurs ».

– « Fournir la meilleure expérience pour les touristes médicaux et de la santé ».

(Avec MAP)