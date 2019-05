Textile : lancement du premier concours « Innov’tex Maroc »

Ce concours est organisé avec l’appui du ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique, en partenariat avec l’École supérieure des industries du textile et de l’habillement (Esith), l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ainsi que l’Association marocaine pour la recherche-développement (R&D Maroc), indique Cluster C2TM dans un communiqué.

Le concours prévoit deux catégories selon des thématiques liées au secteur des textiles à usage technique, prédéfinies par le comité d’organisation.

Catégorie I : Jeunes chercheurs Doctorants, inscrits dans les universités marocaines ;

Catégorie II : Inventeurs individuels (Tout porteur de projet ; ingénieurs ; étudiants, …).

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 20 Mai 2019.

Pour postuler à l’INNOV’TEX MAROC.

Un jury sera désigné et se chargera de la sélection des candidatures, tout en assurant le secret professionnel et le respect de la confidentialité quant au contenu des candidatures examinées. Les lauréats seront primés lors d’une cérémonie de remise des prix prévue pour le mois de Juillet 2019.