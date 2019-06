Présidence de l’AMITH: Karim Tazi se retire de la course

« Après une tournée régionale et différentes rencontres avec les opérateurs du secteur, force est de constater que l’AMITH est menacée d’une fracture palpable pouvant conduire à une division, fragilisant ainsi l’association et sa crédibilité », lance tout de go Karim Tazi, actuel président de l’Amith et jusqu’à hier hier candidat pour un deuxième mandat.

« Or, le secteur est confronté à d’importants défis, et il se doit d’être fort et uni », ajoute-t-il.

« Ce retrait est motivé uniquement par le spectre d’une division de l’Amith qui est un enjeu crucial au-delà des considérations électorales et d’égos. L’Amith est restée unie et inclusive depuis près de 60 ans et l’objectif consiste à poursuivre une dynamique initiée avec les pouvoirs publics pour le rayonnement de l’industrie de textile », conclut-il. .

