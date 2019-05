Le binôme Boubouh-Skali candidat à la présidence de l’AMITH

Mohammed Boubouh est DG du groupe Vita. Jalil Skali est quant à lui patron de Dolidol. Le binôme se porte candidat aux élections de l’association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH).

Mohammed Boubouh, DG du groupe Vita, et Jalil Skali, DG de Dolidol, se portent candidats aux élections de l’association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH), respectivement pour les mandats de Président et de Vice-Président nationaux.

Cette candidature représente « deux principales branches d’activité à savoir, l’export et le marché local», lit-on dans un communiqué.

Le 18 juin prochain, donc, ils seront quelques 379 industriels à élire les prochains Président et Vice-président lors de l’Assemblée générale élective qui aura lieu au siège de l’École supérieure des Industries du Textile et de l’Habillement à Casablanca (ESITH).

Mohammed Boubouh, ingénieur lauréat de l’ex-ENSITM, devenue aujourd’hui l’Ecole nationale supérieure d’Ingénieurs Sud-Alsace, a entamé sa carrière dans le conseil, avant d’intégrer le secteur du textile au Maroc.

Pour sa part, Jalil Skali est lauréat de l’Ecole Centrale de Lyon, est aujourd’hui Directeur Général du groupe Palmeraie Industries (Dolidol, lematelas.com, Jobelsa Automotive).

Rappelons que Karim Tazi souhaite remplier à la tête de l’AMITH, avec comme candidat à la vice-présidence Abdelhai Bessa, PDG de Somitex à Salé.