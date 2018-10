Salon du cheval : gros plan sur les sports équestres au Maroc

Cette édition est une opportunité de découvrir et de mieux comprendre le rôle du cheval dans la consolidation et la mise en place de nouvelles activités créatrices de richesses.

Placé sous le thème «Les sports équestres au Maroc», le coup d’envoi de l’édition 2018 de la Semaine du cheval a été donné le 15 octobre à El Jadida . Plusieurs animations sont au programme dont les ateliers interactifs de l’École royale de cavalerie, la démonstration de cavaliers africains, l’animation équestre ludique, les spectacles équestres, les ateliers interactifs de la Sorec et animation proposée par l’Institut national du cheval.

A l’espace Tbourida, il y avait la première épreuve du Grand Prix de SM Mohammed VI de Tbourida qui a vu se confronter les meilleures sorbas du Royaume, tandis que les pays du continent africain sont plus nombreux à participer aux différentes compétitions et épreuves. Le public a rendez-vous avec les concours qui font la renommée du salon dont le show international « A» du pur-sang arabe, le championnat international du cheval Barbe, la coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes et la finale de l’Equi Play Tour.

De nombreuses conférences culturelles et scientifiques

Une nouveauté importante cette année, le Morocco Royal Tour, dont le Salon du cheval d’El Jadida constitue la troisième étape, passe à quatre étoiles avec un concours international de saut d’obstacles CSI 4*W, qui est organisé du 19 au 21 octobre et sera qualificatif pour la Coupe du monde. Au-delà des compétitions traditionnelles, cette onzième édition a été l’opportunité de découvrir et de mieux comprendre le rôle du cheval dans la consolidation et la mise en place de nouvelles activités créatrices de richesses.

Pour rappel, l’édition 2017 de la semaine du cheval a connu la participation de près de 220 000 visiteurs, 100 exposants, 1 000 chevaux et 700 cavaliers.