Salon du Bourget : AMC et FLAG signent une convention

Aerospace Moroccan Cluster (AMC) et Flemish Aerospace Group FLAG ont convenu, de coopérer pour développer des projets de recherche collaboratifs et échanger des informations entre les deux organisations pour la promotion de l’industrie aérospatiale.

Une entente qui a pour but de faciliter le dialogue entre les entreprises et institutions représentées par les parties et de favoriser d’éventuels partenariats et opportunités d’affaires.