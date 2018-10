Renault Maroc densifie son maillage territorial

La plateforme est construite sur une superficie de 7000 m2 n Elle offre une gamme complète de services, de la révision à la carrosserie.

Renault Commerce Maroc a célébré, mardi 2 octobre, le premier anniversaire de la succursale Lissasfa. Construite sur une superficie de 7 000 m², la plateforme est la 6e de la série. Elle comprend un showroom de 680m² et d’un atelier Renault Minute Service pour tous les travaux de révision, vidange et entretien pouvant accueillir 30 voitures par jour. Aussi, le site Lissasfa abrite un atelier carrosserie et mécanique de 5 ponts, capable d’accueillir jusqu’à 25 véhicules par jour. Pour ce qui est des pièces de rechange, un comptoir de vente a été implanté avec plus de 29 000 références. L’idée, pour Renault Commerce Maroc, est de mettre à disposition de ses clients une plateforme complète de services. Une formule qui semble fonctionner puisque la succursale a créé plus de 47 emplois en une année, et participe au développement de la zone d’accueil.

Le constructeur propose de reprendre tout type de véhicules.

Pour Renault Commerce Maroc, cette célébration est également celle de tout le réseau de succursales Renault au Maroc, qui représente un avantage stratégique tel que le positionnement de leader en distribution automobile leur est entièrement dû. En effet, le chiffre d’affaires annuel global réalisé par les succursales de Renault est de 3,5 milliards de DH avec une participation de plus 40% au chiffre d’affaires après-vente de Renault Commerce Maroc. Ces succursales ont évolué pour devenir une référence en termes de respect des standards, d’innovation et de savoir-faire, en droite ligne avec les exigences du groupe Renault. Ceci leur a valu 30% du poids des volumes réalisés par le groupe au Maroc. Par ailleurs, et pour fêter le 1er anniversaire de son sixième site, les succursales ont lancé une offre commerciale visant à rendre plus accessible l’accès à la gamme Renault et Dacia. L’offre comprend un crédit gratuit, intégrant l’entretien gratuit durant quatre ans, une extension de garantie, une assurance tous risques avec un apport réduit de 30% valable sur les modèles édition spéciale Clio business +, Logan et Sandero. Enfin, cette célébration a été l’occasion pour le groupe de rappeler son attachement à la maîtrise de l’empreinte environnementale, et propose de reprendre tout type de véhicules, de tout âge et de toutes marques confondues.