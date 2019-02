Produits biologiques : des pistes pour une offre exportable compétitive

D’après les chiffres les plus récents du ministère de l’agriculture, la surface agricole certifiée bio s’élève à 8 500 hectares à fin 2017. Elle est répartie sur 7 sous-groupes, à savoir les fruits, les légumes, les plantes aromatiques, les céréales, le transformé, les produits d’élevage et argane. Dans le détail, les cultures qui se taillent les superficies les plus conséquentes sont les figues de barbarie (2 300 ha), les agrumes (1331 ha) et l’olivier (1 035 ha). La production quant à elle s’est élevée en 2017 à 84 550 tonnes. Dominées par les produits transformés, les primeurs et les agrumes, les exportations s’élèvent quant à elles à 14 000 tonnes. Ce volume est destiné principalement à la France, l’Allemagne et la Suisse. Des performances qui restent très en deçà des objectifs fixés par le contrat-programme liant l’Etat à l’interprofession (FIMABIO). En effet, celui-ci tablait sur une superficie de 40 000 ha, une production de 400 000 tonnes et des exportations totalisant 60 000 tonnes.Notons enfin qu’à l’aval de la filière, le numéro un de la distribution Distribio fournit à lui seul 800 points de vente, auxquels il faut ajouter plusieurs dizaines de points dans les grandes surfaces.