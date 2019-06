Plus d’une dizaine de repreneurs potentiels de l’usine Bombardier

« En deux semaines, trois entreprises sont déjà entrées en lice et aujourd’hui ils sont bien plus d’une dizaine », souligne le ministre, avant d’enchaîner que « dans cette configuration, la partie marocaine est la plus intéressante. Elle intéresse les plus grands pour plusieurs raisons, principalement pour la compétitivité du pays ( La plate-forme Maroc est la plus compétitive que Bombardier a dans son patrimoine) conjuguée à une technicité très appréciée des ingénieurs marocains. »

Le ministre affirme que d’excellentes relations continuent d’être entretenues avec Bombardier : « Nous sommes néanmoins obligés de suivre. Il s’agit là tout simplement d’une cession d’usine d’une société qui est en difficulté financière depuis un moment, et qui cherche à se recentrer sur son activité principale, à savoir l’aviation d’affaires au niveau du Canada ». Rappelons dans ce sillage que le numéro 3 mondial opte désormais pour un nouveau business-modèle, à l’image des leaders de l’aéronautique Airbus et Boeing, en créant une division aéronautique unique et en rapprochant ses activités d’avions d’affaires et de court-courriers, en parallèle d’une cession d’actifs considérés désormais non stratégiques, notamment ses unités d’aérostructures à Belfast et au Maroc.