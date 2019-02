Pêche : Vers un renforcement du partenariat Maroc-Russie

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a rencontré hier à Agadir le vice-ministre russe de l’Agriculture et président de l’Agence Fédérale Russe, Ilya Shestakov.

C’était à bord du navire russe Alexandr Kosarev, en marge, de la conférence de Haut Niveau sur l’Initiative de la Ceinture Bleue qui s’est tenue ce mardi 19 février dans la capitale du Souss Massa.

Ce meeting Maroc-Russie a été l’occasion pour les deux parties de signer le PV de la 4ème session de la commission mixte Maroc-Russie sur l’accord de coopération en matière de pêches maritimes. Cette commission s’est tenue ce 18 février à Agadir sous la présidence de Zakia Driouch, secrétaire générale au Département de la Pêche maritime.

Pour rappel, l’accord de coopération Maroc-Russie en matière de pêches maritimes est d’une durée de quatre ans. Il permet à une flotte de 10 navires russes d’opérer dans les eaux marocaines en Atlantique sud jusqu’au Cap blanc. Cet accord prévoit également l’emploi de plus de 300 marins marocains et l’octroi, par la partie russe, de 14 bourses d’études au profit d’élèves marocains lauréats des établissements de formation maritimes. Cette année 327 marins marocains ont embarqué à bord de la flotte russe pêchant dans les eaux marocaines.

Le renouvellement de l’Accord de pêche Maroc-Russie qui prendra fin le 14 mars 2020, était justement au cœur des échanges entre le ministre Aziz Akhannouch et le vice-ministre russe Ilya Shestakov. L’excellence des relations qu’entretiennent le Royaume du Maroc et la Russie, a été rappelé dans ce contexte. ‘’Un partenariat riche et solide qui sera consolidé à travers plus d’échanges économiques, en recherche scientifique et en formation’’, a souligné le ministre Aziz Akhannouch.