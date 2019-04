Les débarquements de la pêche côtière et artisanale en hausse

La valeur marchande des produits de la pêche côtière et artisanale débarqués s’est établie à plus de 2,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars, en évolution de 15% comparativement à la même période un an auparavant.

Par produit, les débarquements des algues ont affiché une hausse spectaculaire de 364% à 8.739t. Ceux des coquillages (107t), des céphalopodes (20.567t), des poissons pélagiques (232.322t), du poisson blanc (18.120t) et des crustacés (1.162t) ont également progressé respectivement de 159%, 33%, 16%, 3% et 2%.

Par ailleurs, un total de 4.630t des produits de la pêche côtière et artisanale ont été débarquées dans les entrées portuaires méditerranéennes, en hausse de 44% par rapport au T1-2018.

Les volumes débarqués dans les ports situés sur l’Atlantique ont également augmenté de 15% pour s’établir à 227.691t, relève l’ONP.

(Avec MAP)