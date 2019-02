La pêche INN au coeur d’une rencontre bilatérale Maroc-Norvège

A Agadir, en marge de la conférence de Haut Niveau sur l’Initiative de la Ceinture Bleue qui s’est tenue hier mardi 19 février, Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts du Royaume du Maroc, a eu une rencontre bilatérale avec Roy Angelvik, secrétaire d’État auprès du Ministre des Pêches du Royaume de Norvège.

Ce pays est justement à l’honneur de la 5ème édition du salon Halieutis dont le coup d’envoi va être donné ce mercredi 20 février.

Le ministre Aziz Akhannouch a rappelé lors de ces échanges, la place du Maroc en tant que premier producteur de poissons en Afrique et le potentiel du Royaume en termes de valorisation. Il a souligné dans ce contexte l’intérêt que porte le Royaume pour l’expérience norvégienne en tant qu’acteur majeur dans le secteur de la pêche l’échelle internationale. Aussi les conditions de développement d’un cadre de coopération future entre les deux parties en matière de recherche halieutique ont été abordées. Dans ce contexte, il s’agit notamment des méthodes d’évaluation acoustique des stocks pélagiques, mésopélagiques et planctoniques, sur la formation et sur les techniques innovantes de transformation et de valorisation des produits de la mer, précise un communiqué du département de la pêche.

Les deux haut-responsables se sont également penchés sur la question de la durabilité des ressources halieutiques et sur la lutte contre la pêche illicite non-déclarée et non-réglementée (INN). Le secrétaire d’Etat Roy Angelvik a souligné à ce niveau ‘’la nécessité d’une coopération mondiale en matière de lutte contre la pêche illicite’’.

Le ministre Aziz Akhannouch a pour sa part rappelé les efforts continus fournis par le Maroc en la matière à travers notamment l’adoption de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la pêche INN et la mise en place d’un système National de traçabilité des produits de la pêche.