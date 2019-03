Notariat : les chantiers du ministre Aujjar

Ce congrès se présente comme une occasion de faire le bilan de l’activité notariale au Maroc et de pointer du doigt la nécessité de l’inscrire dans les différentes évolutions réglementaires et numériques que connait le pays depuis quelques années. Mohamed Aujjar, le ministre de la justice a annoncé, lors de cette matinée, s’atteler sur deux chantiers aussi importants l’un que l’autre. Le 1er se rapporte à la mise en place d’un institut dédié à la formation des notaires, et ce, en vue d’insuffler une nouvelle dynamique à la profession. Le second, lui, est relatif à la fixation des honoraires des notaires. Fruit de plusieurs concertations entre le ministère et l’ordre des notaires, le ministre promet la sortie de ce décret incessamment.

Un autre volet tout aussi important a été évoqué aussi bien par le ministre, que par le président de l’ordre national des notaires, Abdellatif Yagou, ou encore le directeur général de la CDG, Abdellatif Zaghnoun : il s’agit de la digitalisation des procédures. Entre autres mesures et propositions formulées : la création d’un centre national pour les archives électroniques et l’intégration des outils électroniques pour la gestion des comptes des notaires à la CDG.