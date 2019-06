Nexteer Automotive inaugure son site à l’Atlantic Free Zone de Kénitra

Un recrutement de 500 employés est prévu pour cette nouvelle unité d’une superficie de 10 000 m² et qui est actuellement en cours d’équipement en machines, en préparation au lancement de la production, prévue en septembre 2019. L’investissement global est estimé à plus de 35 millions de dollars.

Nexteer Automotive, une multinationale spécialisée dans la production des systèmes de direction assistée et des technologies de conduite automatisée, a inauguré, ce mercredi 26 juin à Kénitra, sa première usine en Afrique.

Les installations de cette usine serviront à la fabrication des systèmes de direction électrique assistée (EPS) ainsi que les systèmes de transmission destinés aux groupes FCA, PSA et Renault-Nissan-Mitsubishi. Nexteer Automotive prévoit ainsi d’embaucher environ 500 personnes d’ici à 2020.



Les équipements fabriqués à l’usine de Kenitra pour le Groupe PSA comprendront des systèmes EPS à pignon simple, des systèmes de direction de qualité supérieure, une spécialité de Nexteer actuellement utilisée dans les véhicules du segment A-C pour des clients tels que BMW et le Groupe PSA. Parmi les systèmes de transmission qui seront également produits dans cette usine, Nexteer fabriquera des demi-arbres pour les nouvelles générations de certains des modèles les plus vendus de FCA, du Groupe PSA et de Renault-Nissan-Mitsubishi.

Pour rappel, la construction de l’usine de Nexteer à Kénitra, d’une superficie de 10 000 m², a débuté au premier trimestre 2018 et a duré neuf mois. Elle est actuellement en cours d’équipement en machines, en préparation au lancement de la production, prévue en septembre 2019.

L’entreprise accompagne plus de 60 clients dans toutes les grandes régions du monde où elle possède 27 usines, 3 centres techniques et 14 centres de service clientèle. Tous ces sites sont situés dans des zones stratégiques en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud. Les partenaires de Nexteer Automotive sont des géants automobiles tels que BMW, Fiat, Ford, GM, PSA, Chrysler, Toyota et VW, ainsi que des constructeurs automobiles indiens et chinois.

Dans la mesure où l’usine de Kénitra continuera à développer son activité et ses programmes dans les années à venir, Nexteer Automotive Morocco recherche activement de nouveaux candidats, en particulier dans les domaines de la qualité, de l’ingénierie produit, de l’exploitation, de la finance, des ressources humaines, de la logistique et de l’informatique. Les candidats intéressés peuvent postuler au niveau du site web officiel de Nexteer.