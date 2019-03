De plus en plus de programmes sociaux, à travers le monde, se distinguent par le fait que le déboursement des fonds alloués aux prestataires sont conditionnés par l’atteinte de résultats préétablis par le bailleur de fonds. C’est le cas, au Maroc, du programme d’emploi par le financement basé sur les résultats (FBR), dénommé «Programme Emploi FBR» qui cible les populations difficilement insérables, en particulier les femmes, les non-diplômés et les diplômés de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle en situation de chômage de longue durée.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme, l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) a organisé, le 12 mars à Rabat, en partenariat avec le ministère du travail et de l’insertion professionnelle et l’ANAPEC, une rencontre d’information sur l’appel à projets lancé le 5 mars et dont la clôture est prévue le 29 avril prochain. Les candidats sont invités à soumettre des propositions de projets consistant à fournir des services d’intermédiation et de formation qualifiante, si nécessaire, aux populations cibles. Il s’agit des chercheurs d’emploi, âgés de 18 à 35 ans, n’étant ni en emploi formel ni en formation depuis au moins 6 mois et au moins un an pour les populations diplômées de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle.

Le montant minimum de la subvention est de 200 000 dollars

Les projets sélectionnés feront l’objet d’une convention entre les prestataires sélectionnés et l’Agence MCA-Morocco. Ils devront être exécutés dans les 16 mois et répondre à des critères précis sur les capacités des prestataires, tels que définis dans le manuel des procédures du programme. Quant au maintien en emploi des bénéficiaires, il devra être au minimum de six mois. Le déboursement des fonds, qui se fera en plusieurs phases, est lié à l’atteinte des résultats préétablis.

Le Programme est doté d’un budget de 10 millions de dollars. Les candidats peuvent être des ONG, des associations nationales ou internationales, ainsi que des prestataires privés nationaux ou internationaux opérant dans l’intermédiation. Peuvent également s’adjoindre à ces candidats, des partenaires ayant des expertises spécifiques en relation avec les projets proposés ou des partenaires institutionnels régionaux ou locaux désireux d’appuyer ces projets sur les plans technique ou financier.

Les soumissionnaires peuvent proposer le montant de subvention de leur choix, celui-ci étant au minimum de 200 000 dollars. Indépendamment du montant retenu pour chaque projet, la convention y afférente comprend une période de base plafonnée à 500 000 dollars et une période optionnelle couvrant le montant restant et qui sera activée sous réserve de l’appréciation positive par l’Agence MCA-Morocco de la performance avérée du prestataire durant la période de base et en fonction du budget restant pour le FBR.