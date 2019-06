Maître Abdellatif Yagou réélu Président du Conseil National des Notaires

Me Yagou a été réélu président du conseil national des notaires du Maroc avec plus de 84,5% des voix exprimées, a annoncé la haute Commission des Élections, située à Casablanca. Il a été réélu devant son concurrent Maître Amine Fayçal Benjelloun.

‘’Cet événement s’est déroulé dans un climat transparent et serein marqué par un respect fraternel entre les candidats’’, souligne le communiqué de la haute Commission des Élections.

Conformément aux dispositions de la loi 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire et le règlement intérieur de la profession, cinq membres du Conseil National ont été également élus à cette occasion en l’occurrence :

– Me Hicham Sabiry, Notaire à Casablanca

– Me Mohamed Moumah, Notaire à Marrakech.

– Me Hassan Tawfik, Notaire à Casablanca.

– Me Mohammed Lazrak, Notaire à Settat.

– Me Mustapha Amghar, Notaire à Agadir.

Maître YAGOU, Notaire à Casablanca, docteur en droit et professeur à l’Université Hassan I-er, a été élu président du Conseil Régional des Notaires de Casablanca, puis président du conseil national des notaires depuis 2016 par la majorité des voix exprimées lors de ces élections.

Le Conseil national des notaires, outre les tâches qui lui sont confiées par la loi, gère l’affaire publique notariale, représente la profession auprès de l’administration et veille à la mise en œuvre des décisions de l’Ordre national visant à préserver les principes relatifs à la dignité, le respect, l’intégrité et la déontologie notariale.

Il veille aussi à ce que ses membres se conforment aux dispositions des lois, règlements et coutumes en vigueur en matière d’exercice de la profession notariale. Il peut adopter tout projet nécessaire à l’accomplissement de la tâche qui lui est confiée.

(Avec MAP)