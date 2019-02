M Avenue : 85% de la partie résidentielle vendue

Le projet M Avenue à Marrakech sera livré en début 2020. Des enseignes de renom ont déjà manifesté leur intérêt pour les 120 locaux commerciaux dont la vente commencera en mars. L’équipe de gestion a opté pour un plan mix merchandising et un zoning cohérent pour créer un parcours client fluide.

M Avenue, la nouvelle «Avenue Jardin» située au cœur de l’hivernage sur une superficie de 5 ha, sera entièrement livrée en début 2020. Ce projet de promotion immobilière ayant coûté la bagatelle de 1 milliard de dirhams est composé des résidences privées Four Seasons, d’appartements M Résidences, de l’appart’hôtel PestanaCR7 (174 clés), de boutiques, de restaurants, de cafés, de bureaux, de galeries d’art et de lieux d’exposition. Son promoteur Nabil Slitine, PDG de Downtown Hotel Corporation (DHC), affirme que 85% du projet résidentiel a été commercialisé. Une bonne partie des acheteurs sont des Marocains résidents à l’étranger (MRE). Les 88 appartements Four Seasons sont vendus à partir de 35 000 DH/m2. L’avantage est que 40% de la superficie dédié aux parties communes (parking, box de stockage..). Les 65 appartements M Avenue décorés par des architectes italiens sont, quant à eux, proposés à 25 000 DH/m2. Ces appartements seront destinés à la location par le biais d’investisseurs.

Six millions de visiteurs par an

Pour ce qui est des 120 commerces, la commercialisation débute à partir de mars 2019. Leur gestion est confiée à AMS – Aswaq Management & Services Africa, partenaire de M Avenue depuis la genèse du projet. De nouvelles enseignes de renom jamais encore implantées au Maroc ont déjà manifesté leur intérêt pour le projet M Avenue. Et pour les encourager à s’installer sur cette prestigieuse avenue de 500 m, la stratégie commerciale consiste à définir un plan merchandising et un zoning cohérent de manière à permettre un parcours client fluide et une expérience agréable pour les différents types de visiteurs. L’équipe AMS prend d’ores et déjà les réservations et reviendra vers les prospects à partir du 15 mars 2019 pour la signature des baux.

Le projet M Avenue ambitionne d’atteindre, à terme, 6 millions de visiteurs par an. Les autres composantes de vie aideront à atteindre ces objectifs. Il s’agit de M Clinic, un centre de soins esthétiques médicalisés, M Art Studio, un établissement dédié aux activités extrascolaires des enfants de 4 ans et plus. Une école supérieure M Business School proposera, elle, une offre d’enseignement autour de l’entreprenariat et de l’innovation avec un cursus pédagogique conçu autour du projet professionnel de l’étudiant. Elle formera des diplômes bac + 3 et bac +5 et alimentera la pépinière de jeunes promoteurs que la fondation M Avenue promet d’accompagner dans leur projet de création de start-up. MBEB, un centre culturel interactif de 3000 m2 composé d’un espace d’expositions permanent, d’un auditorium de 350 places et d’un espace à ciel ouvert est également prévu. Tout au long de l’année, une exposition permanente multimédia y sera projetée. L’objectif est d’y attirer un million de visiteurs par an. Les promoteurs du projet n’ont pas omis une composante bureaux de 4 000 m2 à la pointe de la technologie. Au final, M Avenue se veut un projet intégré qui ambitionne de redynamiser le cœur de la ville ocre.