Levées brutes du Trésor : Recul de 8% à fin février

Cette baisse a concerné le volume levé en maturités courtes et moyennes qui a reculé respectivement de 74,3% et 53,7% à 1,6 MMDH et 7,6 MMDH, pour représenter 6,9% et 33,2% des levées après 24,7% et 65,8% un an auparavant, précise la DEPF dans sa note de conjoncture de mars 2019.

En revanche, le volume souscrit des maturités longues s’est raffermi, passant de 2,4 MMDH à 13,7MMDH, prédominant les levées à hauteur de 59,9% après 9,5% l’année précédente, relève la même source.

Compte tenu de la hausse, en glissement annuel, des remboursements du Trésor de 3,7% à 17,1 MMDH à fin février 2019, les levées nettes du Trésor ont atteint 5,8 MMDH, en baisse de 31,3% par rapport à fin février 2018, selon la DEPF.

S’agissant du volume des soumissions sur le marché des adjudications au titre du mois de février 2019, il s’est accru par rapport au mois précédent de 73,6% pour atteindre 67,3 MMDH.

Ce volume a été prédominé par les maturités longues à hauteur de 54,5% après 17,6% le mois précédent, suivies des maturités moyennes (37,3% contre 75,9%) et des maturités courtes (8,2% après 6,5%), précise la note.

