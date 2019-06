Les cadres face à la retraite

• Que leur inspire la retraite ?

• Ont-ils une bonne connaissance des régimes existants, qu’ils soient publics ou privés ? Comment les jugent-ils ?

• Sont-ils ou non couverts ?

• Connaissent-ils le mode de calcul de la pension ?

• Procèdent-ils à une épargne retraite ? Auprès de qui (CNSS, CIMR, CMR, RCAR, retraites complémentaires de compagnies d’assurance, produits bancaires, épargne traditionnelle, portefeuilles d’actions et de bons du Trésor, immobilier, autres).

• Vont-ils continuer à travailler après l’âge légal de départ ?

• Quelles sont leurs appréhensions (santé, logement, autres besoins courants) ?

• Quelles sont leurs attentes par rapport à la réforme ?

Chefs d’entreprises, cadres supérieurs et moyens des secteurs privé et public, professions libérales et indépendants, résidant sur les axes Casablanca-Settat, Rabat-Kénitra et dans les autres grandes villes comme Marrakech, Tanger, Agadir et Fès, se prononcent.

Pour plus de détails consulter le cahier détachable du journal La Vie éco du 28 juin 2019, dans sa version papier, disponible EN KIOSQUE.

Voici la UNE de votre journal :