Le Port de Tanger Med 2 triple la capacité du complexe portuaire

Le port de Tanger Med 2 a été inauguré en grande pompe vendredi 28 juin dans l’après-midi par S.A.R. le Prince héritier Moulay El Hassan. Cette seconde composante du port de Tanger Med dont les travaux ont été lancés en 2010 porte la capacité de traitement du complexe portuaire (y compris Tanger Med 1 et la composante passagers et rouliers) à 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers, 700 000 camions et un million de véhicules. Ce qui confère désormais au complexe portuaire la place de première capacité portuaire en Méditerranée. Connecté à 186 ports et 77 pays (38% en Afrique, 26% en Asie, 27% en Europe et 9% Transatlantique), Tanger Med est aussi une plate-forme industrielle de 6 zones d’activités sur 1600 ha pour plus de 900 entreprises. Cela représente un volume d’affaires de 7 300 millions d’euros dans les secteurs de l’automobile, l’aéronautique, la logistique, le textile et le commerce. Un investissement de 88 milliards de DH a été nécessaire, dont 35 milliards engagés par le public et 53 milliards par le privé. Sur 4 600 m de digues et 2 800 m de quais qui constituent cette nouvelle composante du port, l’exploitation du terminal TC3 d’une longueur de 800 m et d’une capacité de 1MEVP a été remportée par Marsa Maroc au titre d’un appel d’offres. Il démarre ses activités en 2020. Le terminal TC4 d’une longueur de 2 000 m et d’une capacité de 5MEVP, bientôt mis en service, est pour sa part exploité par APM Terminals Maersk.

Premier terminal automatique en Afrique

Les responsables de Tanger Med 2 s’enorgueillissent de mettre en service le premier terminal automatique en Afrique. Cet investissement qui bénéficie également à 912 entreprises a permis de créer 75 000 emplois dont 70 000 dans le pôle industriel et 5000 dans le pôle portuaire.

A titre de rappel, le port de Tanger Med 1 a traité en 2018 un total de 3,4 millions de conteneurs. Ce qui le place comme premier port en Afrique devant le Port Saïd sur le Canal de Suez et Durban en Afrique du Sud, 45e sur 500 ports à conteneurs dans le monde. Avec un flux de 317 milliards de dirhams en 2018 et 52 M de tonnes de marchandises manutentionnées, Tanger Med est la première plateforme import-export du Royaume. Le trafic des passagers en 2018 est estimé à 2,8 millions de passagers. Outre le port de Tanger Med 2, la dynamique du nord du Maroc connaîtra une accélération grâce au projet de la cité Mohammed VI Tanger Tech. En outre, un nouveau programme d’investissement de 9 milliards de DH est prévu afin d’accompagner les exportations marocaines, industrielles et agricoles, à travers l’extension des capacités de traitement et l’aménagement de nouvelles zones de facilitation pour le transport international routier TIR.