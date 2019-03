Le déficit courant au plus haut depuis cinq ans

Le déficit du compte courant de la balance des paiements, qui exprime le besoin de financement de l’économie, a atteint en 2018 son plus haut niveau depuis cinq ans. Il représente plus de 5% du PIB au lieu de 3,6% en 2017. Cette évolution confirme en quelque sorte le retournement de tendance, apparu en 2016, après trois années successives de recul du déficit. Cause principale, la persistance, et même l’aggravation en 2018, du déficit (structurel) de la balance commerciale. Le ramollissement de la croissance économique y a contribué aussi, car l’importance de pareil indicateur se mesure moins par son montant en valeur absolue que par son rapport au PIB, donc à la richesse créée.

