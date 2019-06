L’AMDIE adopte une nouvelle identité visuelle

L’AMDIE vient de dévoiler sa toute nouvelle identité visuelle.

Conçue par BCG Consulting, elle a été dévoilée en avant première au salon du Bourget auquel a pris part une forte délégation d’officiels et de professionnels du secteur aéronautique marocains conduite par Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’industrie et du commerce.

Cette identité visuelle sera présentée officiellement au Maroc en Septembre.

» In fine, nous espérons que cette marque soit utilisée par toutes les parties prenantes (CRI, régions, fédérations sectorielles etc…), nous confie Hicham Boudrâa, DG de l’AMDIE.

« Nous poursuivons notre feuille de route entamée en 2014. néanmoins, nous veillons dorénavant à imbriquer l’export à l’investissement, ajoute-t-il.

L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), issue de la fusion de l’Agence marocaine de développement des investissements (AMDI), Maroc Export et l’Office des foires et expositions de Casablanca (OFEC), est opérationnelle depuis le 20 décembre 2017, jour durant lequel s’est tenu le premier conseil d’administration présidé par le chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani.