La compagnie BeAssur met sur le marché un produit d’assurance pour l’aquaculture

Pour accompagner le développement de la filière piscicole et soutenir ses exploitants, BeAssur lance un nouveau produit d’assurance.

Introduit sur le marché en partenariat avec Marsh, une filiale de Marsh & McLennan Compagnies, le produit d’assurance de BeAssur couvre la mortalité du cheptel et les installations des exploitations piscicoles contre un grand nombre de risques, est-il indiqué dans un communiqué des représentants de BeAssur. ‘’Les risques couverts sont: la maladie, les événements climatiques, la pollution, la collision, le vol et la disparition, mais aussi le vandalisme, les attaques de prédateurs d’origine animale. Il s’agit aussi des modifications des paramètres physico-chimiques de l’eau ou encore des bris de machines et interruption involontaire d’alimentation en énergie’’, précisent-ils.

‘’En transférant les risques des exploitants vers l’assureur, ce nouveau produit va contribuer à sécuriser les investissements et réduire la vulnérabilité des exploitations face aux risques, dont la probabilité de survenance et les impacts en cas de réalisation seront diminués », ajoute dans ce contexte Fehd Bouab, directeur général de BeAssur.

A noter que le lancement de ce produit d’assurance a été officialisé lors de la cinquième édition du Salon Halieutis. La démarche intervient alors que l’aquaculture et l’industrie de valorisation des produits de la mer représentent près de 100 000 emplois, contribuant avec la pêche maritime à un PIB de 17,1 milliards de dirhams en 2017.