Jerada : les coopératives de charbon vont fournir la centrale thermique de l’ONEE

Bonne nouvelle pour les mineurs de Jerada. Formées par des mineurs et des commerçants informels de charbon, les coopératives d’extraction et de commercialisation de charbon issue des descenderies vont bientôt pouvoir fournir la centrale thermique de l’ONEE à Jerada.

Joint par La Vie éco, le gérant d’une coopérative a indiqué que les cahiers des charges régissant la relation commerciale entre les coopératives et l’ONEE seront paraphés au courant de cette semaine par les deux parties, après plusieurs mois de négociations sous la houlette du gouverneur. D’après le document dont La Vie éco détient une copie, les coopératives sont tenues de s’aligner sur plusieurs normes ayant trait à la qualité du charbon et à ses conditions d’extraction. A commencer par le pouvoir calorifique du charbon qui doit être supérieur à 5600 calories et l’humidité qui ne doit pas dépasser 13%.

Elles doivent obligatoirement assurer leur personnel, le déclarer à la CNSS et livrer leur production dans la centrale en respectant les mesures de sécurité. En contrepartie, l’ONEE s’engage à offrir une rémunération de 650 DH à la tonne, et ce pour une durée de deux ans. «Le prix proposé par l’office reste plus intéressant que le prix proposé par les autres clients comme les briqueteries ou les hôtels», ajoute notre interlocuteur.