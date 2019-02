Investissement : plus de 11 milliards de dirhams d’engagements en 2018 dans le Souss Massa

200 projets d’un montant d’investissement global de 11,76 milliards de dhs et 12 000 emplois, c’est ce qui ressort du bilan 2018 du Centre régional d’investissement Souss Massa (CRI).

C’est la préfecture d’Agadir Ida Outanane qui se taille la part du lion dans ce flux d’investissement. Durant l’année 2018, la localité a concentré 61% des dossiers de projets traités favorablement avec une enveloppe d’investissement qui dépasse les 4,7 milliards de Dhs. Ce qui représente près de 41% des investissements qui seront injectés dans la région du Souss Massa avec à la clé 54% des emplois programmés, soit 6401 postes, est-il indiqué dans une note du CRI.

Sur le plan sectoriel, c’est l’industrie qui arrive au premier rang des secteurs porteurs de projets avec plus de 6,62 milliards de DH, soit plus de 56,25% du montant global des engagements 2018. Les services et le tourisme se classent aux deuxième et troisième rangs avec respectivement 2,29 milliards de DH et 1,26 milliard de DH.

L’année 2018 a été marquée également par la validation de plusieurs projets structurants. Il s’agit de la première zone logistique portée par l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) dans la Région. Elle sera aménagée sur une superficie totale de 172 Ha, positionnée sur la voie express N1 dans la commune de L’qliaa dans la préfecture d’Inezgane Ait Melloul. La première tranche du projet qui sera développée sur 45 Ha comportera: des espaces logistiques (parc logistique locatif nouvelle génération, parc locatif PME/PMI et stockage intermédiaire, grandes parcelles pour activités logistiques spécifiques). Elle abritera de même des espaces pour les services (centre routier, pôle d’accueil et de services aux personnes et aux entreprises ainsi qu’une parcelle dédiée au centre de formation). A noter également que 400 emplois sont prévus pour la première tranche et environ 1500 pour l’ensemble des 172 ha. L’aménagement et le développement de la zone nécessitera un investissement total de 1,11 milliard de dirhams.

Le projet d’une station de transfert d’énergie par pompage est un autre grand chantier au programme. Une convention d’investissement entre le Gouvernement et l’Office Nationale de l’Eau et de l’Electricité a été conclue dans ce cadre pour la réalisation d’une station de transfert d’énergie par pompage. Elle sera implantée à côté du barrage Abdelmoumen au niveau de la commune de Bigoudine, dans la Province de Taroudant, pour une enveloppe d’investissement de plus de 3,21 milliards de DH. ‘’Cette usine réversible permettra, en mode turbinage, la production d’énergie et en mode pompage la remontée de l’eau du bassin aval vers le bassin en altitude pour produire ainsi de l’énergie renouvelable à la demande’’, explique un communiqué du CRI.

En matière d’économie circulaire, six unités industrielles de traitement, valorisation et transformation de déchets ménagers, de plastiques, de produits miniers, de verres…etc, ont eu l’accord favorable de la commission régionale d’investissement au cours de l’année 2018. Elles généreront près de 1350 emplois avec une enveloppe budgétaire de 1,42 milliard de dirhams.

Au niveau de l’agroalimentaire dans la préfecture d’Inezgane Ait Melloul, le CRI a approuvé un projet d’extension d’une usine de production et de distribution des produits laitiers, porté par la société Silda. L’investissement de 40,5 millions de DH permettra la création de près de 200 emplois.

Le secteur de l’offshoring offrira pour sa part à la région 1000 emplois supplémentaires à travers un nouveau centre de gestion et de la relation clients externalisée porté par la Société Webhelp au niveau de la ville d’Inezgane. Ce nouveau projet sera aménagé sur une superficie de près de 4200 m² avec un programme d’investissement de plus de 58 millions de DH.

En matière de création d’entreprise, le CRI Souss Massa a instruit 744 demandes de création d’entreprises au cours de l’année 2018, avec un montant d’investissement de plus de 185 millions de DH générant 3021 emplois. Les personnes morales représentent 84 % des créations d’entreprises ayant transité par le CRI, avec une prédominance de la SARL qui représente 97 % des créations personnes morales, est-il indiqué.