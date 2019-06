Mubawab rachète Jumia House dans la région du Maghreb

Le portail veut se positionner ainsi comme la solution des petites annonces immobilières la plus dominante au Maroc, en Algérie et en Tunisie.

Le portail Mubawab, du groupe immobilier EMPG (Emerging Markets Property Group), a annoncé, lundi 17 juin à Casablanca, l’acquisition du portail immobilier de Jumia House dans la région du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie). Une acquisition qui lui permet d’accéder aux marchés immobiliers les plus prometteurs du Maghreb, avec plus de 90 millions de personnes, indique un communiqué de Mubawab.

Cette opération fait suite à deux événements récents à savoir, l’introduction de Jumia à la Bourse de New York (12 Avril 2019) et la levée de fonds de 100 millions de dollars en série D par le Groupe EMPG pour croître et s’établir en tant que solution des petites annonces immobilières la plus dominante dans la région du Maghreb, conclut le communiqué.