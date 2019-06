Marché de l’immobilier : une panoplie de produits bancaires pour les MRE

Pour souscrire à l’un de ces produits, le client devra évidemment préparer un dossier de crédit qui doit comporter des pièces selon sa profession. Le salarié devra fournir une photocopie CIN, une photocopie justificative de résidence, une attestation de travail, un dernier avis d’imposition, 3 derniers relevés de compte à l’étranger et 3 derniers bulletins de salaire. Le commerçant/profession libérale devra, pour sa part, fournir une copie justificative de résidence, un extrait du registre de commerce, une carte professionnelle, les deux derniers bilans, sa situation patrimoniale ou sa surface financière, le dernier avis d’imposition ou équivalent et 6 derniers relevés de comptes personnels et professionnels à l’étranger.

Enfin, pour les retraités et autres activités, en plus de la CIN et du justificatif de résidence, ils devront présenter des justificatifs de revenus (rente, retraite, contrat de location, situation patrimoniale) ou déclaration sur l’honneur des revenus signée et légalisée par le consulat du pays de résidence et leurs 6 derniers relevés à l’étranger.