Kénitra : le groupe Sakani Immobilier reprend la concession des marques Renault et Dacia

La concession automobile de la marque Renault dans la région de Kénitra a un nouveau propriétaire après une gestion de plus de 50 ans par les établissements El Harrati. C’est le promoteur immobilier Sakani Immobilier, opérant sur l’axe Rabat-Kénitra, qui a repris la concession aux termes d’une convention signée avec la marque au losange. Avec un investissement de 32 MDH, la nouvelle filiale du groupe immobilier, créée sous le nom de «Gharb Maamoura Auto» s’occupe désormais de la commercialisation de Renault et Dacia.

«L’enveloppe budgétaire a servi à la mise en place d’un showroom d’une superficie de 700 m2 qui abrite les deux marques, en plein centre de la ville, et d’un atelier SAV de 1 200 m2 qui a démarré au niveau de la zone industrielle», explique Mohamed Ait El Haj, directeur associé de Gharb Maamoura Auto. Par ailleurs, un site intégré répondant aux normes internationales de Renault sera réalisé sur une surface d’un hectare, à la sortie de la route nationale en allant vers Sidi Slimane. Les locaux seront achevés en mars 2020.

Positionnement sur le moyen standing

Le groupe Sakani Immobilier est parmi les rares (pour ne pas dire le seul) de son secteur qui s’intéresse au marché automobile. Serait-ce en raison de la mauvaise passe que traverse le secteur immobilier au niveau national ? «Aucunement. Par ce partenariat avec Renault, notre motivation est de diversifier notre activité, surtout que ce secteur est très porteur sur cette région, mais aussi de renforcer notre notoriété et consolider notre signature», répond M.Ait El Haj. Le promoteur assure que son activité principale se porte bien et est même en pleine expansion sur son segment de prédilection. «Avec un positionnement sur le moyen standing, nous développons des projets immobiliers dans les emplacements les plus stratégiques de Kénitra», assure le DG.

Au total, le groupe travaille sur sept projets résidentiels dont 4 livrés en centre-ville. Le rythme de vente est jugé satisfaisant. Et ce, en plus d’offres variées du segment professionnel avec des commerces et des bureaux déjà réalisés, à l’instar de Tanagra mall. A Rabat, le promoteur est en cours de réalisation d’un projet immobilier de haut standing sur l’avenue Moukawama. «Nous comptons investir d’autres villes afin de développer notre activité. Nous entendons réaliser des projets à Casablanca, à Salé et à El Jadida prochainement», annonce M.Ait El Haj. Ce qui n’empêche pas le groupe d’être à l’affut des occasions qui pourraient se présenter pour se diversifier dans d’autres domaines.