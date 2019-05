Immobilier : une demande latente toujours consistante

Au départ, on ne voulait pas en parler, certainement de peur de créer la panique. Maintenant, presque toutes les parties prenantes dans le secteur de l’immobilier reconnaissent bien qu’il y a une crise dont les symptômes ne font l’objet d’aucun doute : baisse des mises en chantier, contraction des ventes, des prix qui stagnent après une correction plus ou moins sévère selon les segments de marché. Le ministère de l’aménagement, du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, après avoir longtemps dédramatisé la situation, a fini par définir une stratégie de relance comprenant plusieurs axes dont la mise à disposition du foncier public, le lancement d’un nouveau programme pour la classe moyenne, la diversification et l’amélioration de la qualité de l’offre… La Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) a également mis la main à la pâte en avançant plusieurs propositions qui ont un impact à court, moyen et long termes, exprimées dans un mémorandum.

La reprise est à portée de main, d’autant que la demande latente est consistante : on parle d’un besoin de pas moins de 400 000 logements.

Encore faut-il que ce qui est produit soit conforme aux aspirations des potentiels acquéreurs, principalement la classe moyenne jusque-là moins bien servie. Tous veulent un logement fonctionnel, moderne, à un prix accessible. Ce n’est pas impossible. Il faut juste un peu plus d’imagination.

