Immobilier. El Hoceinia Holding lance son projet Cabo Huerto

Mardi 2 juillet à Casablanca, la Holding Al Hoceinia a fait deux annonces : le lancement de sa marque : « Héritage Immobilier » et du nouveau projet « Cabo Huerto ».

La Holding Al Hoceinia, jadis groupe Laghrari, en activité dans le secteur immobilier, a lancé une nouvelle marque : “Héritage Immobilier”, ce mardi 2 juillet 2019.

Les dirigeants du hroupe ont également annoncé le lancement d’un nouveau projet, portant la signature de cette nouvelle marque : Cabo Huerto. Un projet immobilier situé à une une dizaine de kilomètres de Tétouan.

Selon la Holding, ce nouveau projet se situe à proximité de “plusieurs hectares de verdures, ainsi que des divers services et commerces : café, banque, pharmacie, supermarchés, etc.”.

Ce projet, le premier lancé par la nouvelle marque, “est composé de 174 appartements, dont la superficie varie entre 65 et 167 m², et des logements de types F2, F3 et F4 ainsi que 10 commerces”, assure le management d’Al Hoceinia. Voulant faire de ce nouveau projet un “espace de villégiature”, il est situé, en effet, à 500 mètres d’une plage “peu fréquentée”.

Acteur dans le secteur de l’immobilier depuis plus de 60 ans, Al Hoceinia réalise des projets à vocation touristique, commerciale et résidentielle, allant de la construction des logements sociaux, en convention avec l’Etat, aux résidences de haut standing.