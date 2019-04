Enquête. Immobilier : les bons plans sur l’axe Casablanca-Rabat

Les jeunes couples et autres primo-accédants ont bien du mal à trouver un logement dans les deux grandes villes du Royaume. Ce n’est pas faute d’offre, mais les biens qui leurs sont proposés sont parfois chers ou ne répondent pas à leurs attentes. Pourtant, il est bien possible de se loger à mi-chemin entre Casablanca et Rabat. Les promoteurs redoublent d’imagination pour concevoir des projets de bonne facture sur tous les segments du marché, à des prix abordables. A Mohammédia et environs, Skhirat, Bouznika, Harhoura, Témara, on peut trouver un appartement à partir de 6500 DH/m2 ou de 700 000 DH. Le plus important est qu’avec la très nette amélioration du réseau routier et autoroutier, les différents projets ne sont distants des deux métropoles que de deux à trois dizaines de minutes.

Pour plus de détails consulter les pages 12-13-14 du journal La Vie éco du 26 Avril 2019, dans sa version papier, disponible EN KIOSQUE.

Voici la UNE de votre journal :