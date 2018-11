Groupe Crédit Agricole du Maroc prend part à l’opération Boudour

La Banque et Tamwil Al Fellah financeront l’achat des semences et de l’ensemble des autres intrants nécessaires aux cultures céréalières, notamment sous forme du crédit de campagne adossé à l’assurance agricole.

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) vient d’annoncer sa participation à l’opération Boudour menée lors de la campagne agricole en cours. L’accompagnement du GCAM s’effectuera à travers ses structures spécifiques que sont la banque classique et Tamwil El Fellah. En vue de promouvoir l’utilisation des semences sélectionnées ou améliorées, ces structures financeront l’achat des semences et de l’ensemble des autres intrants nécessaires aux cultures céréalières, notamment sous forme du crédit de campagne adossé à l’assurance agricole, précise un communiqué du Groupe.

Pour mener à bien cette opération, le GCAM (en partenariat avec les directions régionales et provinciales de l’agriculture) soutiendra les services de l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) et des opérateurs publics et privés commercialisant les semences sélectionnées. Le Groupe interviendra notamment sur le volet « offre produits de campagne agricole et conditions de financement », en s’appuyant sur le dispositif d’agences mobiles pour permettre aux régions les plus enclavées de bénéficier de cette opération, annonce-t-il.

Lancée par le Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rurale et des eaux et forêts, l’opération Boudour vise l’emblavement d’un maximum de superficies céréalières dans le but accroître la productivité des céréales au Royaume.