Fiscalité des revenus locatifs : les précisions de la DGI

Le nouveau mode de déclaration et de paiement de l’impôt sur le revenu locatif nécessitera certainement un peu de temps pour que les opérateurs se familiarisent avec les différents cas d’espèce qui se présentent. Avant la Loi de finances 2019, la déclaration du revenu locatif faisait partie de la déclaration du revenu global et bénéficiait d’un abattement de 40% avant l’application du taux de l’IR correspondant. A partir de cette année, une retenue à la source de 10% est appliquée sur le montant du loyer si le revenu locatif est inférieur à 120 000 DH par an et de 15% au-delà. Ainsi, on distingue deux options, soit que c’est le locataire qui procède à la retenue à la source et aux versements de l’impôt ou c’est le bailleur lui-même qui procédera au paiement de l’impôt sur l’ensemble de ses revenus locatifs. Toutes ces nouveautés de forme et de fond ont généré des difficultés pratiques qui font que l’administration fiscale devra poursuivre son effort de clarification, notamment pour les situations suivantes : w la base de calcul de la retenue à la source si le montant du loyer intègre le montant de la taxe des services communaux ; w la date limite pour l’option au paiement spontané au cas où le contrat de bail est conclu après le mois de mars, date limite pour cette option ; w cas du bailleur qui avait un loyer annuel inférieur à 30 000 DH, donc non assujetti, et qui dépasse ce seuil au cours de l’année suite à une augmentation du loyer. Dans ce cas quelle est la date d’option qui sera prise en considération? w le traitement des loyers payés par avance pour une longue durée avant fin 2018 (cas des locataires qui ont payé trois ou quatre ans de loyer d’avance) ; w la responsabilité par rapport au paiement de l’impôt retenu à la source en cas de litige et de non-paiement du loyer par le locataire ; w pour l’option du paiement spontané, l’administration exige le numéro de la taxe des services communaux, quid des locaux non assujettis? notamment la location de magasins d’un centre commercial traditionnel (Kissaria).