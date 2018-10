Finance participative. Al Akhdar Bank dépositaire de la première émission souveraine

AL Akhdar Bank a été désigné pour accompagner la première émission souveraine de Sukuk au Maroc et ce en tant qu’établissement dépositaire.

C’est à la suite d’un appel d’offres restreint lancé par Maghreb Titrisation, auquel ont participé plusieurs banquesparticipatives, qu’à Al Akhdar Bank a été sélectionné comme le seul dépositaire du fonds Sukuk, indique un communiqué de la banque participative filiale du Groupe Crédit Agricole du Maroc et de la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé .

La banque doit garder et conserver les actifs du Fonds de Titrisation émetteur des premiers certificats deSukuks sous forme de Sukuks IJARA.

« Le choix du dépositaire s’est appuyé sur une évaluation technique des capacités organisationnelles et humaines des banques en concurrence et plus spécifiquement de l’organisation de leur activité dépositaire etdes moyens humains et techniques qu’ils y ont alloué », ajoute le communiqué.

Les Sukuks sont considérés comme la meilleure alternative pour la mobilisation de l’épargne à moyen et longterme et des placements des investisseurs à la recherche d’instruments conformes aux principes de la financeparticipative. Les Sukuks devraient également être utilisés par les banques participatives et par les compagniesd’assurance Takaful comme un instrument de gestion de la liquidité, si leur caractère négociable se confirmeaprès la validation du Conseil Supérieur des Oulémas (CSO).

Cette première émission souveraine, permettra également de créer un nouveau marché des Sukuks etconstituera une référence en termes de structuration et de coût de levée de fonds, ce qui devrait encouragerd’autres émetteurs privés à envisager les Sukuks comme un instrument alternatif pour diversifier leurssources de financement.