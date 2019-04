Exclusif. Assises de l’emploi : quelle recette pour juguler le chômage des jeunes

Suscitant moins de débats que les Assises de la fiscalité ou celles du commerce, mais pas moins importantes, compte tenu du taux de chômage qui reste scotché autour de 10%, les Assises de l’emploi sont elles aussi programmées en 2019.

Départements ministériels et partenaires sociaux planchent sur des propositions concrètes à proposer lors de l’événement prévu suite aux directives royales émises dans le discours du 20 Août 2018. Révision des mécanismes de promotion de l’emploi et des programmes d’éducation, coup de pouce à l’entrepreneuriat, gouvernance régionalisée de la politique de l’emploi avec l’appui des CRI et de l’INDH, valorisation de l’emploi agricole sont autant d’axes posés pour cadrer les travaux des Assises. Les premières indiscrétions.

