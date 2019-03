Yan&One : « nous voulons voir plus d’hommes dans nos magasins »

« Le marché des produits de soin pour hommes est explose. Il enregistre, une croissance à deux chiffres, annuellement », nous a déclaré Xavier Bruneau, directeur marketing de Yan&One. Un constat dont veut tirer profit Yan&One, la marque marocaine de cosmétique, en mettant sur le marché une gamme de produits de beauté et d’hydratation destinés aux hommes, en optant pour une collaboration avec Archiman.

Outre la croissance que connait ce marché, un autre constat a encouragé l’équipe de Yan&One à se lancer dans cette aventure : « il y a de plus en plus de marques qui investissent ce segment, même si elles sont toujours peu nombreuses », a-t-il ajouté.

Xavier Bruneau précise son idée : « nous voulons voir de plus en plus d’hommes dans nos magasins et réaliser une croissance à deux chiffres sur ce segment ». Pour lui, cet objectif est réalisable dans la mesure où « les hommes aussi veulent prendre soin d’eux ».

Pour atteindre cet objectif, le choix a été porté sur Archiman, cofondé par deux sœurs : Karine et Stéphanie Coccellato, et utilisant des ingrédients bio et ne comportent pas d’ingrédients controversés à savoir les parabens, silicones, sulfate, etc. ».

Pour sa part, Karine Coccellato à pour ambition de » démocratiser et décomplexer l’usage des soins par les hommes », nous confie-t-elle.