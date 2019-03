Umnia Bank boucle son premier exercice complet sur de bonnes bases

L’année 2018 aura été le premier exercice plein pour certaines banques participatives, Umnia Bank à leur tête. Il faut dire qu’elles ont suscité un intérêt qui n’est pas près de s’essouffler. La demande des ouvertures de comptes est croissante et le financement Mourabaha l’est tout autant. Surfant sur cette vague, la filiale du CIH a poursuivi le déploiement de sa stratégie de proximité. Elle a donc étendu son réseau d’agences en 2018 avec l’ouverture de 12 nouvelles agences. Ce qui a porté son réseau à 23 agences couvrant donc 16 villes du pays et ses 12 régions. Cette dynamique a permis à Umnia Bank d’afficher un encours de dépôts de 680 MDH. L’encours de financement a atteint 947 MDH. L’activité commerciale a ainsi pu générer un produit net bancaire (PNB) de 17,2 MDH. Le total bilan, lui, se situe à 1,5 milliard de DH. Pour rappel, au terme de 2018, les banques participatives ont octroyé près de 4,6 milliards de DH de financement, et ce, depuis leur démarrage, selon les statistiques de Bank Al-Maghrib. Sans surprise, la Mourabaha immobilier se taille la part du lion et engrange 85% de cet encours. De son côté, l’encours des dépôts collectés a atteint 1,1 milliard de DH.

Une offre de banque au quotidien en préparation

Par ailleurs, Umnia Bank participe activement au développement de l’inclusion financière. Elle compte ainsi des milliers de clients, dont une partie jamais bancarisée auparavant. Elle a aussi recruté une autre catégorie qui a fait le choix de se convertir au système participatif.

Dès son lancement, l’établissement a fortement misé sur le canal digital. Son site immobilier, qui offre la possibilité d’obtenir un accord de principe immédiat, réalise une production satisfaisante qui est même équivalente à celle de deux agences bancaires. Dans le même sens, son application «Ulink», destinée aux MRE, permet l’ouverture de comptes à distance et la gestion du transfert d’argent depuis leur téléphonie mobile affiche des résultats probants. Portée par la même dynamique, Umnia Bank est devenue en quelques mois un acteur important du financement automobile avec son nouveau site internet UCars qui connaît également un succès. Au final, la banque dont le cheval de bataille est l’innovation compte mettre en place une nouvelle offre de banque au quotidien. Une campagne de communication sera lancée en vue de présenter cette offre.