Transformation numérique : les bonnes pratiques, selon Inwi

Après Tanger, le 29 avril, ses équipes se rendront à Marrakech, Rabat, Fès, Agadir et Casablanca. Elles vantent les mérites d’un accompagnement de qualité et de l’adoption des outils nécessaires.

Inwi a entamé, lundi 29 avril, à Tanger, sa tournée nationale «Rencontres Entreprises ». C’est le point de départ de la 3e édition de cette caravane B2B meublée de plénières et d’ateliers au profit des professionnels. L’objectif de l’opérateur télécoms en est de sensibiliser le secteur entrepreneuriat aux «enjeux et opportunités de la transformation digitale». Dans la ville du détroit, le nombre de professionnels inscrits à cet événement a avoisiné la centaine.

L’événement attire car, depuis son lancement en 2017 en partenariat avec la Chambre française du commerce et de l’industrie du Maroc (CFCIM), son contenu est actualisé en adéquation avec les nouveautés d’un secteur digital en mutation effrénée. Au fil des éditions, les équipes d’Inwi se chargent d’y expliquer les mérites d’un accompagnement de qualité, de l’adoption des outils nécessaires et de l’appropriation des bonnes pratiques, le tout pour une transformation numérique réussie. Cette dernière donnera lieu, par exemple, à une sécurité optimale des données, à de meilleures performances commerciales, à une communication adaptée aux différentes cibles où encore à une organisation efficace de l’entreprise…

La digitalisation de la presse au menu de la première étape

Cette année, Inwi a invité des experts, chacun dans son domaine d’activité, à la table. Ces derniers animeront, lors de chaque étape de la caravane, des plénières autour de thématiques d’actualité, à l’exemple de celle qui a eu lieu à Tanger. La conférence inaugurale a connu une discussion animée autour de la digitalisation de la presse aux Maroc. Il en ressort que le numérique impose à une majorité de corps de métier de ce réinventer, de réviser leur mécanismes internes et d’adopter de nouvelles pratiques pour se mettre dans l’ère du temps, et les médias ne sont pas en reste.

Les ateliers pratiques de cette édition, pour leur part, s’attaqueront au cloud computing, à la sécurisation des données, à la disruption, à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des entreprises et au développement de la notoriété des marques.

La ville du détroit est la première de six étapes que parcourront les équipes de l’opérateur télécoms. La caravane fera ensuite escale à Marrakech (20juin), Rabat (26 septembre), Fès (3 octobre), Agadir (14 novembre) et Casablanca (12 décembre).