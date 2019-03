Tanger-Tétouan-Al Hoceima : La création d’entreprises en hausse de 64%

L’année 2018 est marquée par un bilan positif en termes d’entrepreneuriat dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le secteur du commerce arrive en tête en termes d’entreprises créées, avec 64% du total, suivi des services divers (11%), du BTP (8%) et de l’industrie avec 7%.

Cette bonne dynamique concerne également le statut auto-entrepreneur.

En effet, la région s’accapare plus de 14% du total national, avec 12 501 auto-entrepreneurs, explique le rapport présenté par le directeur du CRI, Omar Chraibi.

La majorité de ces auto-entrepreneurs, soit 70%, « sont des jeunes de moins de 34 ans », indique le rapport.

À cet égard, l’atelier a formulé des recommandations pratiques pour répondre aux besoins des jeunes et profiter du potentiel de développement de la région :

– La création d’un fond régional pour la promotion.

– L’encouragement et l’appui aux TPE et auto-entrepreneurs.

– La création d’incubateurs métiers et de mécanismes de parrainage des TPE et auto-entrepreneurs par les opérateurs économiques de la région.

– La mise en place des zones d’activité économique

– La mise en place d’une banque régionale de projets, pour apporter l’assistance technique aux projets d’entrepreneuriat social et solidaire

– La création d’un observatoire régional économique et social.