Startups : coup d’envoi du programme d’accélération « Impulse »

Ce dispositif d’accompagnement mondial d’une durée de 12 semaines est piloté par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) avec le soutien du groupe OCP et de sa filiale OCP Africa.

Ayant pour objectif d’accompagner la croissance rapide des startups et de les aider à nouer des liens avec OCP Group, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), MassChallenge et leurs écosystèmes, le programme Impulse est conçu avec MassChallenge, un réseau mondial d’accélération de startups. Il est à cet effet sans prise de participation centré sur l’impact.

Ce programme est ouvert aux entrepreneurs qui se distinguent dans les domaines de l’Agritech, des biotechnologies, des nanotechnologies et des technologies minières. Il est en effet Eélaboré pour renforcer le dispositif d’innovation du Groupe OCP.

« Impulse sera ouvert à la participation d’autres entreprises marocaines et internationales. Le but de cette participation est de préparer la création d’un consortium d’entreprises qui soutiendra les activités d’un pôle d’innovation basé au Maroc qui est à la fois multi-secteur et centré sur les défis africains », indique un communiqué d’OCP.

Le consortium est en cours de formation avec des entreprises leaders dans leurs secteurs d’activité, ajoute la même source.