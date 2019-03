MEDZ fusionne Casanearshore SA et Technopolis Rabatshore

Medz, la filiale de CDG Developpement vient de fusionner ses entités dédiées aux parcs d’affaires de Casanearshore et Technopolis Rabatshore.

La foncière EWANE ASSETS, fruit de cette fusion, est en charge de la conception, de la programmation, du développement et de la commercialisation de 4 parcs : Casanearshore, Technopolis, FesShore et OujdaShore.

Au total, ces parcs disposent d’une capacité de 176 ha, dont 326 000 m2 de plateforme en exploitation locative (bureaux et industries) et 80.000 m2 en cours de développement avec plus d’une centaine d’acteurs nationaux et mondiaux à l’image de Dell, Altran, Atos, Sofrecom ou encore Capgemini.