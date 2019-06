Marjane forme ses managers RH

D’une durée de 18 jours, le programme est destiné aux responsables ressources humaines (RRH) de différents enseignes du groupe. Il est composé de 17 modules. Chaque participant présente, à la fin du cycle, un projet de recherche portant sur une thématique ressources humaines en lien avec son activité.

Pour Mohamed Taha Benzekri, directeur exécutif en charge du pôle RH du groupe Marjane, «il s’agit d’un cycle co-construit avec l’ESCA et a pour objectif de renforcer la posture manager de nos RRH, de renforcer leur position en tant que business partner et d’assumer leur rôle humain et social qui demeure fondamental pour la stratégie de l’entreprise et la performance économique des magasins». Et de continuer : «Sachant que chaque magasin compte en moyenne 250 employés-il s’agit bien d’une PME. Ils pourront ainsi s’impliquer dans tous les processus RH à savoir le recrutement, le développement des compétences, les plans de succession, les aspects de rémunération et bien d’autres».

Une première promotion de 20 personnes est déjà opérationnelle sur le plan RH sachant qu’un deuxième groupe a déjà démarré le cycle en décembre dernier et devrait terminer l’année prochaine. Au total, 45 RRH ont bénéficié du cycle de formation.

Les directeurs de magasins ont bénéficié également de deux modules de formation liés à la gestion des relations sociales et au management stratégique des ressources humaines.

Le Groupe Marjane emploie près de 10 000 collaborateurs à travers une centaine de magasins dans le Royaume autour de trois marques : Marjane, Acima et Electroplanet.