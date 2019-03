« Maisons du Monde » introduit de nouvelles collections

Maisons du Monde, enseigne d’ameublement et de décoration française présente au Maroc, vient de présenter sa collection Printemps/été 2019. Déclinée en six thèmes (Paper shop, Paradise, Palm groove, Villa del sol, Baïa verde et Summer smoothie), la collection renforce l’offre existante de presque 20.000 articles.

Introduite par le Groupe Aksal en 2016 au Maroc, l’enseigne propose des produits de décoration et d’ameublement de tout genre. Diverses décorations pour chambres d’enfants, salons, jardin, cuisine, salle de bains et autres sont exposées sur les 800 m2 qui composent sont magasin au Morocco Mall (Casablanca).

Maisons du Monde est l’une des enseignes les plus dynamiques de son activité. A l’international, elle a signé sur des performances à deux chiffres en 2018. Elle a ainsi réalisé des ventes en hausse de 10% (1.111 millions d’euros). De plus, l’entreprise a ouvert 25 nouveaux magasins de par le monde.