L’Etat cède une part du capital de Maroc Télécom dans les semaines à venir

« Maroc Telecom prend acte d’un courrier reçu de la part du ministre de l’Economie et des Finances concernant l’intention du Royaume du Maroc de céder dans les semaines à venir une part maximale de 8% du capital et des droits de vote de Maroc Télécom à travers des cessions de blocs d’actions et d’une offre publique de vente sur le marché boursier marocain », indique un communiqué d’IAM diffusé ce vendredi 31 ami en fin de journée.

« Maroc Telecom et son équipe de direction se tiennent entièrement mobilisés pour accomplir toutes les démarches qui lui incomberont dans le cadre de ce processus et contribuer ainsi au succès de l’opération », ajoute le communiqué.