Lancement à Rabat du programme « Impact + » pour accompagner les entreprises espagnoles au Maroc

L’Institut de commerce et investissements espagnols (ICEX) a lancé, mardi 19 Mars 2019 à Rabat, le « bootcamp » du programme « Impact + » au Maroc, visant à accompagner les entreprises espagnoles dans la recherche de solutions innovatrices rentables qui permettraient de répondre aux défis de développement durable et d’inclusion sociale.

« Le programme Impact + est un programme de coopération internationale et de développement des entreprises visant un impact sur les communautés locales », a indiqué le directeur de coopération institutionnelle de l’ICEX, Juan Miguel Marquez dans une déclaration à la MAP, précisant que le lancement de ce programme a également pour but de réunir les entreprises espagnoles et marocaines afin d’examiner les possibilités d’alliances professionnelles.

Dans le cadre de ce « bootcamp », a ajouté M. Miguel Marquez, les Bureaux économiques et commerciaux d’Espagne à Rabat et à Casablanca accompagneront sept entreprises espagnoles opérant notamment dans les secteurs du textile et de la télémédecine, durant trois jours de réunions et visites de terrain à Rabat, à Casablanca et à Oujda, pour présenter les opportunités d’affaires inclusives et durables au Maroc.

Le « bootcamp » permettra également aux entreprises de connaître de première main la réalité et les besoins auxquels sont confrontées les communautés locales, et ce afin d’identifier les solutions inclusives et durables à ces défis, tout en travaillant de manière étroite avec des partenaires locaux et internationaux en vue de créer des alliances stratégiques et des processus d’innovation pour garantir le succès de la réalisation des projets.

Le programme Impact +, déjà lancé en Colombie, en Equateur, au Pérou et en Bolivie, s’inscrit dans le cadre de l’objectif de l’ICEX de contribuer aux engagements pris par l’Espagne en matière de développement durable.

(Avec MAP)