Fuite des cerveaux : Everis adopte le programme everFlex

Everis, filiale marocaine du géant japonais NTT Data, a décidé d’adopter le programme everFlex, et prêter une oreille attentive à ses collaborateurs pour maximiser ses chances de les retenir au Maroc.

Alarmé par l’hémorragie des compétences IT, Fred Sabbah, DG d’Everis, a confié qu’«il est difficile de concurrencer l’offre des entreprises étrangères parce qu’elles offrent des salaires aux niveaux européens».

Pour y remédier, Everis a misé sur la qualité de vie personnelle de ses collaborateurs. Le programme everFlex offre plusieurs avantages : des vendredis après-midi libres (week-ends prolongés), le télétravail 1 jour par semaine, le smart-working et un horaire d’été à choisir entre juillet et août. D’après Asmaa Haddoumi, responsable People de la filiale, les collaborateurs «ont beaucoup apprécié ces nouvelles mesures».